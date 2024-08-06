營收速報 - 得力(1464)7月營收9.25億元年增率高達58.04％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15
今年1-7月累計營收為62.25億元，累計年增率17.64%。
最新價為12.5元，近5日股價下跌-5.68%，相關紡織纖維下跌-7.16%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-136 張
- 外資買賣超：-144 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|9.25億
|58%
|15%
|24/6
|8.06億
|23%
|-17%
|24/5
|9.67億
|34%
|-2%
|24/4
|9.89億
|32%
|-2%
|24/3
|10.11億
|9%
|63%
|24/2
|6.21億
|-32%
|-31%
得力(1464-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之印染、整理加工製造及買賣業務。紗類原料之製造買賣、加工及進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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