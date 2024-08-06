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鉅亨速報

營收速報 - 得力(1464)7月營收9.25億元年增率高達58.04％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15


得力(1464-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣9.25億元，年增率58.04%，月增率14.78%。

今年1-7月累計營收為62.25億元，累計年增率17.64%。

最新價為12.5元，近5日股價下跌-5.68%，相關紡織纖維下跌-7.16%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-136 張
  • 外資買賣超：-144 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 9.25億 58% 15%
24/6 8.06億 23% -17%
24/5 9.67億 34% -2%
24/4 9.89億 32% -2%
24/3 10.11億 9% 63%
24/2 6.21億 -32% -31%

得力(1464-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之印染、整理加工製造及買賣業務。紗類原料之製造買賣、加工及進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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