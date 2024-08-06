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鉅亨速報

盤後速報 - 邁達康(9960)下週(8月13日)除息1.7元，預估參考價26.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


邁達康(9960-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。

以今日(8月6日)收盤價27.70元計算，預估參考價為26.0元，息值合計為1.7元，股息殖利率6.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

邁達康(9960-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為高爾夫球相關產品銷售。電子商務。近5日股價下跌0.36%，櫃買市場加權指數下跌8.68%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 27.70 1.7 6.14% 0.0
2023/08/09 30.4 2.2 7.24% 0.0
2022/08/11 27.1 1.7 6.27% 0.0
2021/09/14 26.85 1.0 3.72% 0.0
2020/08/20 27.5 0.8 2.91% 0.0

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