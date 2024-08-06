快看有無中獎！網路報稅抽獎公布11836名 頭獎20萬元現金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-06 15:26

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財政部各地國稅局今年再度聯合舉辦「行動 e 報稅 好禮相送」三大好康抽獎活動，今 (6) 日下午 3 時在公開抽獎，電腦隨機抽出全部獎項計 11,836 名，中獎名單將於 8 月 8 日下午 4 時公布在財政部官網 ( https://gov.tw/W4U )。

中區國稅局說明本次各獎項抽獎資格及符合件數如下：

一、 網路報稅獎：使用手機、在國稅局以外處所透過網路或稅額試算以線上或語音回復確認完成 112 年度綜合所得稅結算申報者均可參與抽獎，計有 511 萬餘名符合抽獎資格，共抽出 5,836 名，包括頭獎獎金 200,000 元 1 名、貳獎獎金 100,000 元 2 名、參獎獎金 50,000 元 3 名、肆獎獎金 10,000 元 10 名、伍獎獎金 5,000 元 20 名、陸獎電子禮券 1,000 元 800 名及普獎電子禮券 200 元 5,000 名。

二、 手機報稅加碼獎：符合網路報稅獎抽獎條件且使用手機完成報稅者可參與此加碼獎抽獎，計有 202 萬餘名符合抽獎資格，共抽出電子禮券 500 元 3,000 名。

三、 e 化繳退稅加碼獎：符合網路報稅獎抽獎條件，且使用 e 化方式自繳稅款，或設定金融機構帳戶辦理直撥退稅者，可參與本加碼獎抽獎，計有 364 萬餘名符合抽獎資格，共抽出電子禮券 200 元 3,000 名。

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該局進一步說明，現金獎項名額共計 36 名，將會以掛號郵寄中獎通知，請中獎人收到中獎通知後，在所載期限內回復領獎資料，獎金超過 20,000 元者依規定須辦理扣繳所得稅，該局將於扣除中獎人應繳納之 10% 扣繳稅款後，將餘額匯入中獎人指定之本人銀行帳號。

電子禮券獎項名額共計 11,800 名，將按中獎人申報 112 年度綜合所得稅所留存之手機號碼，以簡訊通知中獎訊息，中獎人收到簡訊後，請於期限內依簡訊說明兌領，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎。