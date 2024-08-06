Fed 9月降息呼聲高 法人看好美國REITs漲聲響起

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-06 11:05

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美國聯準會主席鮑爾釋出 9 月降息訊號，市場看好美國 REITs 在降息後的漲升行情，資金積極卡位，美國 REITs 可望迎來下半年多頭行情，美國 REITs 指數 (RMZ Index) 年底有機會上看 1420，法人認為現在正是布局甜蜜點。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國通膨與經濟走緩的數據均有利 9 月開始降息，不確定性消除後對 REITs 有大幅正面效益，根據歷史經驗，2000/5-2001/1、2006/6-2007/9、2018/12-2019/7 三次 Fed 停止升息後至開始降息期間，美國 REITs 漲幅均超過 15%，平均大漲 16.5%。

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李文孝表示，美國 REITs 次產業展望普遍正向，在資料中心方面，生成式人工智慧推動超大規模需求，帶動上半年資料中心租賃再創歷史新高，鳳凰城、亞特蘭大、芝加哥的裝置容量持續創新季度記錄，此外，AI 伺服器支出超出預期，預計今年主要雲端業者伺服器資本支出將成長 42% 至 1770 億美元，明年再增加 14%，龍頭業者將持續受惠，今年訂單量皆已達新高水準。

商辦方面，AI 新創企業已開始擴大租賃面積，促使 A 級需求開始增強，高端空間空置有限。

李文孝表示，住宅方面，東西岸與中部公寓租金加速上揚，租金連續第五個月上漲，不過在新增供應的壓力下，年增幅仍僅 0.2%。在全國提供近乎空前數量的新公寓供應之際，入住率保持 94.2% 不變，顯示租戶繼續以健康的速度吸收全國範圍內的新公寓。