〈台泥擴大非洲布局〉喀麥隆新廠啟用 採無窯製程年產120萬噸低碳水泥

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-23 10:37

台泥 (1101-TW) 集團低碳水泥布局全球版圖，正式進軍非洲中部喀麥隆，台泥葡萄牙子公司 CIMPOR 在喀麥隆啟用全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠，每年將生產 120 萬噸水泥和 40 萬噸鍛燒黏土。

台泥喀麥隆新廠位於 Kribi，由喀麥隆總理約瑟夫、台泥總經理程耀輝、CIMPOR 執行長 Suat Calbiyik 共同宣布啟動；台泥喀麥隆廠將優先僱用當地人，上下游產業鏈預計將帶動創造 1 萬個就業機會。

喀麥隆總理約瑟夫表示，台泥喀麥隆鍛燒黏土新廠啟用，吻合喀國政府希望減少進口原物料依賴的「進口替代政策」，此廠在生產中大量使用當地原料，讓熟料進口減少了 40-50%。

台泥喀麥隆新廠水泥廠大量使用低碳鍛燒黏土替代傳統水泥廠使用的高碳排熟料，也因為使用鍛燒黏土，生產水泥過程不需要高溫減少了能源使用，因此台泥喀麥隆廠生產的低碳水泥，比傳統水泥減碳達 40%。