〈台泥擴大非洲布局〉第三座廠預計落腳迦納 維德角開發火山灰替代熟料

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-23 10:51

台泥旗下葡萄牙子公司 CIMPOR 2020 年進軍非洲，目前在科特迪瓦、喀麥隆設有水泥廠，非洲第三座低碳水泥廠暫時規劃落腳加納共和國；台泥今年 3 月完成 CIMPOR 和土耳其 OYAK 完成交割，目前 100% 持有 CIMPOR。

而 CIMPOR 擁有獨步全球的鍛燒黏土生產技術 deOHClay，此次在喀麥隆廠使用之主要原料即為鍛燒黏土，煅燒黏土因成份中不含碳酸鹽，故在熱處理過程中不會產生二氧化碳，只會釋放水蒸氣和一些微量排放物。

喀麥隆廠也使用非洲當地的可可果殼、腰果殼作為生質燃料，取代傳統水泥廠使用的煤炭，不僅生產可以大幅減碳，溫度消耗也可減少 40%。如果與傳統水泥廠相比，台泥喀麥隆鍛燒黏土水泥廠每年可減少約 20 萬噸二氧化碳排放，減碳量達 40%。