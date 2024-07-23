〈台泥擴大非洲布局〉第三座廠預計落腳迦納 維德角開發火山灰替代熟料
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-23 10:51
台泥 (1101-TW) 表示，未來將持續擴大在非洲低碳水泥市場布局，除了未來規畫在加納共和國建置第三座擁有低碳水泥生產技術的水泥廠外，也在在維德角共和國積極開發火山灰替代熟料。
台泥旗下葡萄牙子公司 CIMPOR 2020 年進軍非洲，目前在科特迪瓦、喀麥隆設有水泥廠，非洲第三座低碳水泥廠暫時規劃落腳加納共和國；台泥今年 3 月完成 CIMPOR 和土耳其 OYAK 完成交割，目前 100% 持有 CIMPOR。
而 CIMPOR 擁有獨步全球的鍛燒黏土生產技術 deOHClay，此次在喀麥隆廠使用之主要原料即為鍛燒黏土，煅燒黏土因成份中不含碳酸鹽，故在熱處理過程中不會產生二氧化碳，只會釋放水蒸氣和一些微量排放物。
喀麥隆廠也使用非洲當地的可可果殼、腰果殼作為生質燃料，取代傳統水泥廠使用的煤炭，不僅生產可以大幅減碳，溫度消耗也可減少 40%。如果與傳統水泥廠相比，台泥喀麥隆鍛燒黏土水泥廠每年可減少約 20 萬噸二氧化碳排放，減碳量達 40%。
台泥董事長張安平指出，希望藉由喀麥隆充沛的綠色能源讓這座新廠成為全世界最低碳的建材工廠，生產全球最低碳的水泥，他也希望台泥在喀麥隆啟動的全新水泥製程技術，可以助力全球營建產業減碳，積極迎向 2050 淨零排放目標。
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