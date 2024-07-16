研華攜群聯、滿拓科技強化AI人才培育 加速企業量部署落地應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-16 16:28

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 宣布，與群聯 (8299-TW)、滿拓科技將於 7 月 26 日在研華林口智能園區，共同主辦首場「Edge AI 工程師實戰營 - LLM 大型語言模型班」，將分享醫療照護、半導體、零售行業的 LLM 實作案例，瞄準企業在職工程師、產品經理、軍公教、科研單位的實作需求。

研華表示，台灣生成式 AI 市場將逐漸發展企業自有平台，而嵌入式應用需求多樣且廣泛，企業在導入 GenAI 時即面臨技術與資金的門檻，也因此希望與合作夥伴，從培育人才、技術服務、商務諮詢著手，協助客戶降低生成式 AI 模型落地的困難。

「Edge AI 工程師實戰營 - LLM 大型語言模型班」正是研華推動企業自有 LLM 平台的第一步，旨在幫助企業快速建立「可負擔的」自有生成式 AI 平台，與其他課程不同的是，學員結業後即可打造企業自有 LLM，從硬體驗證、大型語言模型訓練、AI 推論到大量部署的軟硬體整合。

研華指出，透過研華 AIR-520 LLM 邊緣運算伺服器所提供的獨家功能，包括預訓練模型、AI 推論、大量部署「Edge AI SDK & DeviceOn」，結合群聯 aiDAPTIV + 技術與滿拓科技的 DeepExpert 落地解決方案，讓企業客戶僅需針對內部資料進行設定及微調，即可輕鬆打造專屬的生成式 AI 環境，擺脫 GPU 和 VRAM 的高昂建置成本。