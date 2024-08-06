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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空LUV-US的目標價調降至25元，幅度約5.66%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 04:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西南航空(LUV-US)提出目標價估值：中位數由26.5元下修至25元，調降幅度5.66%。其中最高估值33元，最低估值19元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予西南航空評價：積極樂觀2位、保持中立12位、保守悲觀6位。

西南航空今(6日)收盤價為23.695元。近5日股價下跌5.66%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LUV市場預估目標價

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