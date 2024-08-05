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鉅亨速報

營收速報 - 大立光(3008)7月營收54.35億元年增率高達55％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16


大立光(3008-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣54.35億元，年增率55%，月增率34.48%。

今年1-7月累計營收為277.33億元，累計年增率33.1%。

最新價為2575元，近5日股價下跌0%，相關光 電 業下跌-1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-67 張
  • 外資買賣超：-347 張
  • 投信買賣超：+212 張
  • 自營商買賣超：+68 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 54.35億 55% 34%
24/6 40.41億 50% 16%
24/5 34.86億 33% 1%
24/4 34.58億 20% 0%
24/3 34.51億 4% 2%
24/2 33.87億 32% -24%

大立光(3008-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收大立光

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