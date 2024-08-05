營收速報 - 大立光(3008)7月營收54.35億元年增率高達55％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16
今年1-7月累計營收為277.33億元，累計年增率33.1%。
最新價為2575元，近5日股價下跌0%，相關光 電 業下跌-1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-67 張
- 外資買賣超：-347 張
- 投信買賣超：+212 張
- 自營商買賣超：+68 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|54.35億
|55%
|34%
|24/6
|40.41億
|50%
|16%
|24/5
|34.86億
|33%
|1%
|24/4
|34.58億
|20%
|0%
|24/3
|34.51億
|4%
|2%
|24/2
|33.87億
|32%
|-24%
大立光(3008-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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