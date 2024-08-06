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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：旭隼(6409-TW)EPS預估上修至46.43元，預估目標價為1900元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對旭隼(6409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由44.42元上修至46.43元，其中最高估值54.86元，最低估值41.53元，預估目標價為1900元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值54.86(54.86)57.2159.8
最低值41.53(39.35)48.4655.28
平均值46.49(45.28)52.9558.29
中位數46.43(44.42)52.4459.79

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值24,568,53028,508,85032,183,320
最低值20,424,00022,797,00025,407,000
平均值21,736,46024,987,20028,177,110
中位數21,414,12024,631,50026,941,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS41.5250.927.1325.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,950,84322,724,59616,956,68213,652,564

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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