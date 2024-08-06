鉅亨速報 - Factset 最新調查：旭隼(6409-TW)EPS預估上修至46.43元，預估目標價為1900元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對旭隼(6409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由44.42元上修至46.43元，其中最高估值54.86元，最低估值41.53元，預估目標價為1900元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|54.86(54.86)
|57.21
|59.8
|最低值
|41.53(39.35)
|48.46
|55.28
|平均值
|46.49(45.28)
|52.95
|58.29
|中位數
|46.43(44.42)
|52.44
|59.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24,568,530
|28,508,850
|32,183,320
|最低值
|20,424,000
|22,797,000
|25,407,000
|平均值
|21,736,460
|24,987,200
|28,177,110
|中位數
|21,414,120
|24,631,500
|26,941,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|41.52
|50.9
|27.13
|25.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,950,843
|22,724,596
|16,956,682
|13,652,564
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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