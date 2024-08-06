台股坐雲霄飛車 台積電近6交易日收盤價差129元列注意股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-06 09:58

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台股近來如坐雲霄飛車，摜破 2 萬點大關，證交所公告，台積電 (2330-TW) 近 6 個交易日收盤價價差高達 129 元，且 5 日收在 815 元，為近 6 個交易日收盤價最低，遭列為注意股票。

根據證交所公告，共有 17 檔注意股票，累計次數皆為 1 次。

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台積電因 6 個營業日起迄 2 個營業日收盤價價差達 129 元，且當日收盤價為最近 6 個營業日收盤價最低者。台積電 7 月 29 日收盤價為 944 元， 5 日收盤價為 815 元，2 個交易日收盤價價差達 129 元，台積電目前本益比為 24.67 倍。

其他個股方面，還有喬福、川湖、錸德、所羅門、昆盈、京城、創意、穎漢、十銓、祥碩、旭隼、穎崴、雲豹能源、雷虎、羅昇、佳龍等被列入注意股票。