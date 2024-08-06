美股大跌前 輝達黃仁勳再賣股 7月套現3.2億美元
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-06 08:22
美股周一（5 日）收盤急瀉千點之際，最新消息顯示，輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳 7 月又破紀錄出售價值 3.23 億美元的公司股票。
據《Business Insider》周二報導，加上 6 月出售的輝達股票，黃仁勳已在本輪人工智慧（AI）熱潮中套現近 5 億美元。如果從 2020 年初開始計算，他本人累計已出售約 14 億美元的股票。
需要說明的是，黃仁勳早在 3 月「10b5-1」交易計畫中就揭露了 6 月和 7 月的售股決定。該計畫顯示，他 8 月還會繼續賣股。
此外，黃仁勳不是唯一一個在 7 月售股的輝達高層。
文件顯示，董事會成員 Mark Stevens 也出售了價值約 1.25 億美元的股票，全球業務營運執行副總裁 Jay Puri 賣掉價值約 1,000 萬美元的股票。
自年初以來，輝達管理層總共套現超過 10 億美元的股票。不過，與輝達近期損失的市值相比，這個數字幾乎可以忽略不計。目前輝達總市值為 2.47 兆美元，上月一度升破 3 兆關口。
輝達股價周一收盤大跌 6.36%，收於每股 100.45 美元，為「七巨頭」中表現最差的公司。盤中該股最低一度達到 90.69 美元，較歷史高點回落逾 35%。
分析師認為，輝達近期賣壓湧現，主要是受一些外部因素拖累，包括美國意外疲軟的就業數據、其他公司業績低於預期、季節性市場逆風。
當然，輝達本身也有一些風險，比如 GPU 產品昂貴，導致科技巨頭客戶試圖尋找替代方案。
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