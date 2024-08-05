鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至12.14元，預估目標價為360元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.06元上修至12.14元，其中最高估值13.62元，最低估值10.75元，預估目標價為360元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.62(13.62)
|17.64
|21.03
|最低值
|10.75(10.75)
|13.47
|15.47
|平均值
|12.08(12.07)
|15
|17.14
|中位數
|12.14(12.06)
|15
|16.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|22,903,630
|28,505,610
|31,416,510
|最低值
|20,406,000
|21,502,000
|22,848,000
|平均值
|21,329,290
|25,152,970
|27,884,030
|中位數
|21,151,000
|25,223,940
|27,852,870
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.45
|12.14
|9.96
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
|15,532,543
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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