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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至12.14元，預估目標價為360元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:11


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.06元上修至12.14元，其中最高估值13.62元，最低估值10.75元，預估目標價為360元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.62(13.62)17.6421.03
最低值10.75(10.75)13.4715.47
平均值12.08(12.07)1517.14
中位數12.14(12.06)1516.18

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值22,903,63028,505,61031,416,510
最低值20,406,00021,502,00022,848,000
平均值21,329,29025,152,97027,884,030
中位數21,151,00025,223,94027,852,870

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.4512.149.965.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,676,04322,067,24217,584,02315,532,543

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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