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鉅亨速報

盤後速報 - 旭隼(6409)次交易(22)日除息37.5元，參考價1732.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

旭隼(6409-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利37.5元。

首日參考價為1732.5元，相較今日收盤價1770.00元，息值合計為37.5元，股息殖利率2.12%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 1770.00 37.50359 2.12% 0.0
2023/07/14 1875.0 43.50892 2.32% 0.0
2022/08/24 1800.0 23.553 1.31% 0.0
2021/08/20 1295.0 23.5043 1.82% 0.0
2020/09/16 957.0 23.2078 2.43% 0.5002

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