盤後速報 - 旭隼(6409)次交易(22)日除息37.5元，參考價1732.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
旭隼(6409-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利37.5元。
首日參考價為1732.5元，相較今日收盤價1770.00元，息值合計為37.5元，股息殖利率2.12%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|1770.00
|37.50359
|2.12%
|0.0
|2023/07/14
|1875.0
|43.50892
|2.32%
|0.0
|2022/08/24
|1800.0
|23.553
|1.31%
|0.0
|2021/08/20
|1295.0
|23.5043
|1.82%
|0.0
|2020/09/16
|957.0
|23.2078
|2.43%
|0.5002
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