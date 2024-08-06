戴爾裁撤銷售人員 成立新AI團隊

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-06 02:33

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戴爾 (Dell Technologies) 周一 (5 日) 宣​​布一項重組計畫，其中包括裁減部分銷售人員，並成立專注於人工智慧 (AI) 產品和服務的新銷售團隊。

至於裁員及重組原因，戴爾的銷售主管 Bill Scannell 和 John Byrne 在周一給員工的備忘錄中寫道：「我們正在變得更加精簡。」

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他們表示，公司正在精簡管理階層，將重新評估並調整其投資重點。除了成立專注於 AI 的團隊，戴爾也將改變資料中心銷售的方式。面對快速變化的市場需求和技術進步，戴爾需要確保資源用於最能推動公司成長和創新的領域。

除了 AI 領域的新布局，戴爾還計劃調整其資料中心銷售策略，以更好的適應市場變化。

戴爾的一位發言人拒絕透露裁員涉及的具體人數，但他表示：「透過重組我們的市場推廣團隊和一系列持續的行動，我們正在成為一家更精簡的公司。」

此外，戴爾在 2023 年初宣布了一項大規模裁員計畫，該會計年度共裁撤 1.3 萬人，而根據戴爾 2 月份的監管文件，截至 2 月戴爾在全球擁有大約 12 萬個全職員工。

戴爾目前境況「喜憂參半」，一方面，過去一年，由於戴爾的高效能伺服器能夠運行 AI 工作負載，成功吸引投資人的興趣。然而，市場對於企業何時能從 AI 投資中獲得回報的擔憂也在增加，因為這些投資通常需要昂貴的伺服器或圖形處理器 (GPU)。

另一方面，戴爾最知名的個人電腦 (PC) 銷售業務在近幾年因疫情後的市場下滑而掙扎。然而，電腦產業的出貨量已經開始回升，戴爾對新一代 AI 優化 PC 的升級潛力持樂觀態度。

戴爾的高層在備忘錄中寫道：「我們的目標是透過線上、虛擬或面對面的方式無縫地與客戶和合作夥伴見面，以釋放現代 IT 和 AI 的價值，從而實現比市場更快的成長。」