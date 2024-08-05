鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至8.27元，預估目標價為283.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:19
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對埃塞克斯不動產信託(ESS-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.14元上修至8.27元，其中最高估值8.89元，最低估值7.51元，預估目標價為283.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.89(8.89)
|6.71
|6.42
|最低值
|7.51(7.51)
|4.83
|5.21
|平均值
|8.21(8.15)
|5.81
|5.84
|中位數
|8.27(8.14)
|5.92
|5.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.68億
|18.59億
|19.11億
|18.91億
|最低值
|17.02億
|17.46億
|17.96億
|18.91億
|平均值
|17.31億
|17.92億
|18.47億
|18.91億
|中位數
|17.29億
|17.86億
|18.32億
|18.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.66
|8.69
|7.51
|6.27
|6.32
|營業收入
|14.60億
|14.96億
|14.41億
|16.07億
|16.69億
詳細資訊請看美股內頁：
埃塞克斯不動產信託(ESS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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