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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至8.27元，預估目標價為283.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:19


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對埃塞克斯不動產信託(ESS-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.14元上修至8.27元，其中最高估值8.89元，最低估值7.51元，預估目標價為283.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.89(8.89)6.716.42
最低值7.51(7.51)4.835.21
平均值8.21(8.15)5.815.84
中位數8.27(8.14)5.925.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.68億18.59億19.11億18.91億
最低值17.02億17.46億17.96億18.91億
平均值17.31億17.92億18.47億18.91億
中位數17.29億17.86億18.32億18.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.668.697.516.276.32
營業收入14.60億14.96億14.41億16.07億16.69億

詳細資訊請看美股內頁：
埃塞克斯不動產信託(ESS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSESS

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