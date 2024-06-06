開發金前5月賺近130億元 凱壽實現資本利得扮功臣

開發金 ( 2888-TW ) 今 (7) 日公布上月自結財務數據，5 月稅後純益為 新台幣 22.72 億元，累計今年前 5 月稅後純益達 129.11 億元，較去年同期成長 159%，每股純益 0.77 元。開發金表示，子公司凱基人壽有效掌握資本市場上揚契機，實現投資獲利，雖然 新台幣 走升，增加匯率避險成本，5 月獲利仍維持穩健。

台股 5 月呈現量增價揚，凱基證券在股票經紀、財富管理及承銷等各項業務皆有貢獻；5 月稅後純益 8.65 億元，前 5 月稅後純益達 43.27 億元，與去年同期相比成長約 51%。

開發金指出，市場持續關注通膨及聯準會利率態度，預期國際區域衝突、地緣政治等不確定因素，仍將持續影響下半年全球金融市場走勢。開發金將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並有效配置企業資源，強化各子公司的策略執行效率以提升競爭優勢，從產品、服務、解決方案、扮演客戶全方位的金融夥伴，以「One KGI」的精神發揮最大綜效。