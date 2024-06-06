開發金前5月賺近130億元 凱壽實現資本利得扮功臣
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-07 18:38
開發金 (2888-TW) 今 (7) 日公布上月自結財務數據，5 月稅後純益為新台幣 22.72 億元，累計今年前 5 月稅後純益達 129.11 億元，較去年同期成長 159%，每股純益 0.77 元。開發金表示，子公司凱基人壽有效掌握資本市場上揚契機，實現投資獲利，雖然新台幣走升，增加匯率避險成本，5 月獲利仍維持穩健。
凱基人壽 5 月稅後純益 14.55 億元，今年前 5 月稅後純益達 85 億元。凱壽將持續推動高價值保單銷售，以提升保險本業長期發展。
台股 5 月呈現量增價揚，凱基證券在股票經紀、財富管理及承銷等各項業務皆有貢獻；5 月稅後純益 8.65 億元，前 5 月稅後純益達 43.27 億元，與去年同期相比成長約 51%。
凱基銀行營運穩健，利息及手續費收入等核心收益維持穩定貢獻，惟 5 月因授信餘額成長同步增提備抵準備；5 月稅後純益 3.39 億元，前 5 月稅後純益達 23.6 億元。
中華開發資本受惠投資部位評價增長，5 月稅後純益 1.54 億元，前 5 月稅後純益為 3.08 億元。
開發金指出，市場持續關注通膨及聯準會利率態度，預期國際區域衝突、地緣政治等不確定因素，仍將持續影響下半年全球金融市場走勢。開發金將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並有效配置企業資源，強化各子公司的策略執行效率以提升競爭優勢，從產品、服務、解決方案、扮演客戶全方位的金融夥伴，以「One KGI」的精神發揮最大綜效。
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