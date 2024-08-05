盤後速報 - 訊連(5203)下週(8月12日)除息2.8元，預估參考價89.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05
訊連(5203-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(8月5日)收盤價92.10元計算，預估參考價為89.3元，息值合計為2.8元，股息殖利率3.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
訊連(5203-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為多媒體影音軟體之開發與銷售。近5日股價上漲1%，集中市場加權指數下跌2.18%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/12
|92.10
|2.8
|3.04%
|0.0
|2023/08/11
|104.0
|2.3
|2.21%
|0.0
|2022/08/11
|90.4
|1.7145
|1.9%
|0.0
|2021/08/12
|77.3
|2.2621
|2.93%
|0.0
|2020/08/12
|113.5
|3.6384
|3.21%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 訊連:本公司民國113年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過
- 訊連:公告本公司董事會決議現金股利除息基準日
- 訊連:訊連科技(5203)將於7月29日(一)召開法人說明會
- 盤中速報 - 訊連(5203)大跌8.28%，報93.1元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇