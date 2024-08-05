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鉅亨速報

盤後速報 - 訊連(5203)下週(8月12日)除息2.8元，預估參考價89.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05


訊連(5203-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(8月5日)收盤價92.10元計算，預估參考價為89.3元，息值合計為2.8元，股息殖利率3.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

訊連(5203-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為多媒體影音軟體之開發與銷售。近5日股價上漲1%，集中市場加權指數下跌2.18%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/12 92.10 2.8 3.04% 0.0
2023/08/11 104.0 2.3 2.21% 0.0
2022/08/11 90.4 1.7145 1.9% 0.0
2021/08/12 77.3 2.2621 2.93% 0.0
2020/08/12 113.5 3.6384 3.21% 0.0

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