大盤獨家戰略劇本首次公開，關鍵落底訊號原來要看這數據！？

陳冠廷分析師( 摩爾投顧 ) 2024-08-05 16:50

‌



大盤今天跌 1800 點，量增加到 6600 億，開低走低收低。我認為大盤短線上還會大跌最少一天，而要看大盤後續止跌，最重要的指標有 2 個，第 1 是量要繼續增加到 7 千億以上，第 2 是要收長下影線。爆大量收長下影線代表停損和恐慌性殺出的賣盤，籌碼都換手到新買盤，而且量繼續增加代表賣出的籌碼很多，若還能留下影線，代表新進接手買盤的力量更強，這就是落底的跡象。

美國失業率增加到 4.3%，大家擔心是否景氣步入衰退，但同時勞動參與率卻創新高，在景氣衰退時勞動參與率創高是極罕見且也不合理的，因為景氣不好時，會打擊勞工的信心，勞工會放棄找工作，如此勞動參與率就會下降，但最新勞動參與率卻創新高，這其實代表目前景氣很可能真的不是衰退。

‌



失業率和勞動參與率的計算有其規則，要有意願想找工作且沒有工作的人才算是失業人口，若完全沒有意願要找工作，並不算在勞動參與率裡面，當然也不算失業人口，所以勞動參與率創新高和失業率提高，有可能是要投入找工作的人數增加太多導致的。過去 2000 年科技泡沫和 2008 金融海嘯都出現勞動參與率下降，崩盤時勞動參與率下降才合理，勞動參與率上升說是景氣衰退其實是不合理的。

美國的批薩指數創高告訴我們什麼？披薩指數又是什麼？請參考圖表

從披薩指數研判，包括哈馬斯最高領導人在伊朗總統就職典禮時間附近遭暗殺，對於伊朗政府來說，沒有展示強勢一面是說不過去的，因為這是侵門踏戶的行為，必須要有所回應才能對國民和穆斯林社群展現強硬的一面，而且也要給大家一個交代，所以對伊朗而言，是騎虎難下，就算不想讓衝突升高，也沒辦法。地緣政治風險提高，就會有避險的概念，避險商品比如最傳統的黃金和新興的比特幣都算。

台灣的黃金漲價概念股其實就是佳龍 (9955-TW)，因為佳龍的營收佔比接近一半都跟黃金有關，所以佳龍的股價跟黃金會有連動性，上面我也分析過了，以色列跟伊朗的衝突升級的機率極高，會讓地緣風險增加，導致黃金避險的需求買盤，也有機會帶動佳龍的股價續強。

即時的分析和佈局機會，歡迎加入 LINE 接收最新分享。

接收個股分析和免費盤後訊息，請加入 line 粉絲團成為好友。

台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

更完整分析歡迎收看 8/5 盤後節目

文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師