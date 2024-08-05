鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.24元，預估目標價為3800元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.47元上修至79.24元，其中最高估值89.78元，最低估值70.27元，預估目標價為3800元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|89.78(89.78)
|111.3
|200.31
|290.38
|最低值
|70.27(64.72)
|91.26
|152.61
|290.38
|平均值
|79.62(78.63)
|101.89
|167.81
|290.38
|中位數
|79.24(78.47)
|103.52
|162.96
|290.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53,244,000
|70,075,000
|94,749,000
|137,859,000
|最低值
|43,310,000
|46,301,000
|80,827,220
|137,859,000
|平均值
|48,360,140
|56,638,040
|88,222,790
|137,859,000
|中位數
|47,837,650
|55,920,500
|87,527,650
|137,859,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.47
|25.69
|21.34
|13.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,481,576
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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