半導體類股遭重拳擊倒 台積電重挫7% 聯發科帶頭多檔跌停

台股今 (5) 日受美股重挫、以伊戰爭疑慮等影響，上市櫃 1826 家公司有 1700 多家呈現下跌，半導體類股又因輝達 (NVDA-US) 傳出遞延出貨，恐慌性情緒壟罩市場，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開盤後最低下探至 835 元，重挫 7%，ASIC 與 IP 類股更呈現多檔跌停，拖累半導體類股指數繼上周大跌 5.9% 後，今天盤中跌勢更重達 7.19% 。