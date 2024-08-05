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台股

半導體類股遭重拳擊倒 台積電重挫7% 聯發科帶頭多檔跌停

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-05 10:18

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半導體類股空襲警報響 台積電重挫7% 多檔亮燈跌停。(鉅亨網資料照)

台股今 (5) 日受美股重挫、以伊戰爭疑慮等影響，上市櫃 1826 家公司有 1700 多家呈現下跌，半導體類股又因輝達 (NVDA-US) 傳出遞延出貨，恐慌性情緒壟罩市場，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開盤後最低下探至 835 元，重挫 7%，ASIC 與 IP 類股更呈現多檔跌停，拖累半導體類股指數繼上周大跌 5.9% 後，今天盤中跌勢更重達 7.19% 。

台積電今日跳空開低，隨後一路走低，一舉摜破半年線，市值驟降至 21 兆元，IC 設計指標股聯發科 (2454-TW) 更一度亮燈跌停，剩 981 元，直接失守千元與年線兩大關卡，市值也僅剩 1.5 兆元。

過往是市場高度追捧的焦點 ASIC 與 IP 類股也全數重挫，M31(6643-TW)、晶心科 (6533-TW)、智原 (3035-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、神盾 (6462-TW)、金麗科 (3228-TW)、愛普 *(6531-TW)、巨有科技 (8227-TW)、威盛 (2388-TW)、創意 (3443-TW)、安國 (8054-TW) 全數打入跌停板，凸顯估值急速修正。

另外，其他如驅動 IC 族群的敦泰 (3545-TW)、天鈺 (4961-TW)、晶宏 (3141-TW)、聚積 (3527-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、瑞鼎 (3592-TW) 也難逃賣壓空襲，全數亮燈跌停，龍頭聯詠 (3034-TW) 也有逾 7% 跌幅。

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台股輝達IC設計台積電聯發科恐慌性賣壓

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M31936-10.00%
晶心科317-9.94%
智原258.5-9.93%
世芯-KY2105-9.85%
神盾211-9.83%
愛普277-9.92%
巨有科技193-9.81%
威盛102-9.33%
創意954-10.00%
安國162.5-8.71%
敦泰74.2-9.84%
天鈺236-8.70%
晶宏76-9.95%
聚積78.6-9.66%
譜瑞-KY667-9.62%
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