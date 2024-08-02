半導體類股成殺盤重災區 台積電盤中重挫5%摜破季線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-02 12:31

外媒日前指出，美國擬在 8 月推出新規定，禁止部分國家出口設備給予中國晶片製造商，台灣即在出口禁令內，但日本、韓國與荷蘭的設備業者可望獲得豁免，被外界認為將影響台灣出口。

台股今日暴跌逾 800 點，22000 點關卡失守，半導體類股指數盤中最低來到 566.43 點，跌幅重達 5.23%，尤其盤中傳來輝達 (NVDA-US) 收購 AI 新創公司將遭美國司法部啟動反托拉斯調查，更加衝擊台股相關個股的跌勢。

另外，隨著各家大廠陸續召開法說，整體半導體族群下半年展望不如預期，除了 AI 外，包括手機、PC、筆電、消費性電子需求未見顯著復甦，形成下半年旺季不旺，市場期待落空下，估值也不斷下滑，帶動市場賣壓出籠。