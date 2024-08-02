半導體類股成殺盤重災區 台積電盤中重挫5%摜破季線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-02 12:31
美股周四重挫，台股今 (2) 日也難逃修正，跳空開低後不斷下探，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 重挫半根停板，聯發科 (2454-TW) 也下跌超過 6%，更有多檔出現跌停，半導體類股指數盤中大跌 5.23%，成為跌勢最重的類股。
外媒日前指出，美國擬在 8 月推出新規定，禁止部分國家出口設備給予中國晶片製造商，台灣即在出口禁令內，但日本、韓國與荷蘭的設備業者可望獲得豁免，被外界認為將影響台灣出口。
台股今日暴跌逾 800 點，22000 點關卡失守，半導體類股指數盤中最低來到 566.43 點，跌幅重達 5.23%，尤其盤中傳來輝達 (NVDA-US) 收購 AI 新創公司將遭美國司法部啟動反托拉斯調查，更加衝擊台股相關個股的跌勢。
另外，隨著各家大廠陸續召開法說，整體半導體族群下半年展望不如預期，除了 AI 外，包括手機、PC、筆電、消費性電子需求未見顯著復甦，形成下半年旺季不旺，市場期待落空下，估值也不斷下滑，帶動市場賣壓出籠。
台積電儘管第三季美元營收中位數季增 9.5%，但近來受美股修正，今日最低下探至 913 元，改寫一個半月來新低，更摜破季線大關，市值僅剩不到 24 兆元，聯發科則因法說釋出旺季不旺看法，股價已連兩日大幅修正，今日更暴跌超過 6%，回測年線支撐。
其他半導體類股賣壓也同樣沉重，台積電旗下精材 (3374-TW)、采鈺 (6789-TW) 雙雙打入跌停，ASIC 與 IP 族群包括 M31(6643-TW)、神盾 (6462-TW)、安國 (8054-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW) 跌幅也至少半根停板起跳。
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