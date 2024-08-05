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鉅亨速報

營收速報 - 臻鼎-KY(4958)7月營收134.58億元年增率高達30.56％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 15:15

臻鼎-KY(4958-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣134.58億元，年增率30.56%，月增率25.61%。

今年1-7月累計營收為783.80億元，累計年增率19.86%。

最新價為123.5元，近5日股價下跌-2.9%，相關零組件業下跌-2.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+320 張
  • 外資買賣超：-552 張
  • 投信買賣超：+859 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 134.58億 31% 26%
24/6 107.15億 32% 1%
24/5 106.39億 29% -4%
24/4 110.57億 55% -0%
24/3 110.93億 22% 28%
24/2 86.42億 -13% -32%

臻鼎-KY(4958-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收臻鼎-KY

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