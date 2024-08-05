營收速報 - 臻鼎-KY(4958)7月營收134.58億元年增率高達30.56％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 15:15
臻鼎-KY(4958-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣134.58億元，年增率30.56%，月增率25.61%。
今年1-7月累計營收為783.80億元，累計年增率19.86%。
最新價為123.5元，近5日股價下跌-2.9%，相關零組件業下跌-2.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+320 張
- 外資買賣超：-552 張
- 投信買賣超：+859 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|134.58億
|31%
|26%
|24/6
|107.15億
|32%
|1%
|24/5
|106.39億
|29%
|-4%
|24/4
|110.57億
|55%
|-0%
|24/3
|110.93億
|22%
|28%
|24/2
|86.42億
|-13%
|-32%
臻鼎-KY(4958-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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