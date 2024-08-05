營收速報 - 智伸科(4551)7月營收7.60億元年增率高達30.49％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:15
今年1-7月累計營收為42.52億元，累計年增率-0.74%。
最新價為86.4元，近5日股價上漲4.04%，相關汽車工業下跌-1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+133 張
- 外資買賣超：+238 張
- 投信買賣超：-92 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|7.60億
|30%
|26%
|24/6
|6.03億
|-1%
|-7%
|24/5
|6.50億
|-2%
|8%
|24/4
|6.03億
|7%
|13%
|24/3
|5.35億
|-19%
|30%
|24/2
|4.12億
|-34%
|-40%
智伸科(4551-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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