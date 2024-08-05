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鉅亨速報

營收速報 - 智伸科(4551)7月營收7.60億元年增率高達30.49％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:15

智伸科(4551-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣7.60億元，年增率30.49%，月增率26.17%。

今年1-7月累計營收為42.52億元，累計年增率-0.74%。

最新價為86.4元，近5日股價上漲4.04%，相關汽車工業下跌-1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+133 張
  • 外資買賣超：+238 張
  • 投信買賣超：-92 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 7.60億 30% 26%
24/6 6.03億 -1% -7%
24/5 6.50億 -2% 8%
24/4 6.03億 7% 13%
24/3 5.35億 -19% 30%
24/2 4.12億 -34% -40%

智伸科(4551-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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