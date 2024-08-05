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鉅亨速報

營收速報 - 中福(1435)7月營收99萬元年增率高達32.89％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15


中福(1435-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣99萬元，年增率32.89%，月增率-1.98%。

今年1-7月累計營收為670萬元，累計年增率28.49%。

最新價為43.65元，近5日股價下跌-7.42%，相關其 他下跌-0.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：+13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 99萬 33% -2%
24/6 101萬 36% -1%
24/5 102萬 36% -0%
24/4 103萬 35% 0%
24/3 102萬 36% -1%
24/2 103萬 41% 70%

中福(1435-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為倉儲業。國際貿易,服飾批發,煙酒零售。電信器材批發業,電子材料批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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