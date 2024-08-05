營收速報 - 中福(1435)7月營收99萬元年增率高達32.89％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15
今年1-7月累計營收為670萬元，累計年增率28.49%。
最新價為43.65元，近5日股價下跌-7.42%，相關其 他下跌-0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：+13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|99萬
|33%
|-2%
|24/6
|101萬
|36%
|-1%
|24/5
|102萬
|36%
|-0%
|24/4
|103萬
|35%
|0%
|24/3
|102萬
|36%
|-1%
|24/2
|103萬
|41%
|70%
中福(1435-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為倉儲業。國際貿易,服飾批發,煙酒零售。電信器材批發業,電子材料批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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