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鉅亨速報

營收速報 - 慧洋-KY(2637)7月營收18.55億元年增率高達50.71％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 15:15

慧洋-KY(2637-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣18.55億元，年增率50.71%，月增率1.18%。

今年1-7月累計營收為120.77億元，累計年增率26.52%。

最新價為63.6元，近5日股價上漲0.58%，相關航 運 業上漲2.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4482 張
  • 外資買賣超：+3789 張
  • 投信買賣超：+783 張
  • 自營商買賣超：-90 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 18.55億 51% 1%
24/6 18.34億 20% -3%
24/5 18.96億 15% 5%
24/4 18.10億 16% 4%
24/3 17.34億 30% 30%
24/2 13.31億 44% -18%

慧洋-KY(2637-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國際海上運輸業務。船舶相關管理、維護及服務業務。船舶租賃業務、船務代理業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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