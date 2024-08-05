營收速報 - 慧洋-KY(2637)7月營收18.55億元年增率高達50.71％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 15:15
今年1-7月累計營收為120.77億元，累計年增率26.52%。
最新價為63.6元，近5日股價上漲0.58%，相關航 運 業上漲2.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4482 張
- 外資買賣超：+3789 張
- 投信買賣超：+783 張
- 自營商買賣超：-90 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|18.55億
|51%
|1%
|24/6
|18.34億
|20%
|-3%
|24/5
|18.96億
|15%
|5%
|24/4
|18.10億
|16%
|4%
|24/3
|17.34億
|30%
|30%
|24/2
|13.31億
|44%
|-18%
慧洋-KY(2637-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國際海上運輸業務。船舶相關管理、維護及服務業務。船舶租賃業務、船務代理業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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