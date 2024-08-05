先行指標台指期、電子期罕見跌停作收 這波股災恐還未到底

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-05 16:05

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台股加權指數今 (5) 日收跌 1807 點，直接摜破 2 萬點大關，收在 19830 點，再創台股史上最大跌點紀錄，跌幅高達 8.35%，成交爆量達 6408 億元，台指期、電子期更是跌停作收，金融期也逼近跌停，期貨壓力更甚現貨，法人分析，恐怕這波股災還沒有到底，就看接下來主管機關是否有實質的救市措施、並穩住投資人信心。

台指期今日收在 19374 點，成交口數衝破 20.7 萬口，創 4 月下旬來新高，而電子期也收跌停。

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法人指出，上周五指數大跌千點，融資追繳還不明顯，融資也僅減少逾 30 億元，今日上市櫃標的有多達 808 檔跌停作收，早盤券商已忙翻，融資追繳令萬箭齊發，接下來就要看明日行情能否止穩，否則恐怕再有一波多殺多的壓力繼續湧現。

目前市場正觀望，證交所將推出什麼救市政策，投資人也開始討論國安基金進場護盤的可能性。

不過，由於日銀升息，且後續再升息的機率高，美國近期公布非農就業數據也爆冷，市場震驚美國經濟恐有硬著陸壓力，使市場湧現一波逃殺的壓力。