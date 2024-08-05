櫃買指數也創紀錄慘跌 櫃買中心：已備妥護盤方案 籲投資人理性面對漲跌

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-05 18:13

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台股受到國際股市波動影響，連續 2 個交易日遭遇股災暴擊，集中市場加權指數今 (5) 日跌幅重達 8.35%，櫃買指數跌幅也有 7.86%，雙創史上最重跌幅，櫃買中心下午召開記者會對投資人信心喊話，上櫃公司上半年基本面穩健，呼籲投資人應理性面對漲跌，且櫃買中心已備妥相關因應措施方案，勿受臨時波動影響。

櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買中心已有循序漸進的護盤措施方案，但後續仍需密切關注股市變化，待主管機關證期局與證交所、期交所討論後，才會有進一步的動作。

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櫃買中心進一步說明，全體上櫃公司第一季稅前淨利較同年期成長 27%，已公告的 142 間上櫃公司在第二季稅前淨利較同年期成長 22%。累積營收部分，全體上櫃公司今年 1 至 6 月，較去年同年期成長 10.4%。專家也預測今年台灣經濟成長率可突破 3%。