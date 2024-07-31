台股遭列「窄基指數」生效！限制美系投資人交易3項台指期

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-31 14:59

台灣期貨交易所今（31）日表示，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於昨 (30) 日通知，臺股期貨 (TX)、小型臺指期貨 (MTX) 及客製化小型臺指期貨 (MXFFX) 改列為窄基指數期貨，而依美國證券管理委員會 (SEC) 規定，美國投資人包含合格機構投資人，皆不可交易這 3 項商品。

期交所指出，主要因台股加權股價指數 (加權指數) 中，單一成份股占指數權重超過 30% 天數，如 4 月 29 日的過去 3 個月，台積電占台股市值比重，已累積 45 個交易日超過 3 成，不符合美國廣基指數定義，已主動於 113 年 4 月 29 日通知 CFTC。是以 CFTC 於 7 月 30 日 (美國時間) 通知台股加權指數依規定轉變為窄基指數，TX、MTX 及 MXFFX 亦成為窄基指數期貨，不再適用 CFTC 交易許可規定。

期交所說明，據美國規定，窄基指數期貨是由 CFTC 與 SEC 共同管轄，TX、MTX 及 MXFFX 轉變為窄基指數期貨後，未符合 SEC 窄基指數期貨豁免規定，期交所同時發函予各期貨商，應遵循 SEC 相關規範：美國投資人，含合格機構投資人 (QIB) 在內，皆不可交易 TX、MTX 及 MXFFX 商品。