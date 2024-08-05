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恐慌性多殺多 台股暴跌逾1600點 上市櫃跌停近200家 台幣脫鉤升值

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-05 09:54

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台北股匯市今日表現不同調。(鉅亨網資料照)

受到美股科技股再度崩跌的襲擊，台股加權指數今 (5) 日開盤直接跌掉 655 點，隨即跌點快速擴大，早盤跌點超過 1600 點，集中市場和櫃買市場跌幅分別超過 7% 和 8%，上市櫃合計跌停家數近 200 家，不過，新台幣卻逆勢升值達 1.5 角。

法人分析，股匯不同調主要是因美國有望降息在即，市場預期美元轉弱，同時，目前亞洲匯市表現也相對平穩，匯市並未見到資金避險逃竄的情形。

法人認為，今日的賣壓主要來自超過 3000 億元的融資恐慌停損，接下來觀察多殺多的殺盤後，大盤能否加速趕底，並守穩 2 萬點關卡後。

新台幣今日以 32.7 元、升值 1.17 角開出後，最高來到 32.665 元，升值 1.52 角。

而內資多殺多風暴，則是造成不少融資比重高的個股則是亮跌停燈號，包括先進光、高力、力致、宏碩系統、上詮、振曜、聯亞、鉅祥、福華、巨有科技等均跌停，且融資使用率超過 40%。

元大投顧指出，聯準會宣布維持基準利率在 5.25% 到 5.5% 區間，主席鮑爾也暗示 9 月降息可能，8 月 22 日全球央行高峰會議將登場，相關話題仍左右市場，尤其美國股市近期波動劇烈，又傳出輝達 GB200 出貨時程恐遞延，台股難免受影響，目前上市櫃公司密集公告財報，現階段操作回歸業績，並採取低接為原則。

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台股輝達融資多殺多斷頭停損

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