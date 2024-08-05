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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.55元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.51元下修至-0.55元，其中最高估值0.51元，最低估值-1.09元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.51(0.51)0.590.280.11
最低值-1.09(-0.88)-1.35-1.51-1.4
平均值-0.46(-0.33)-0.52-0.45-0.56
中位數-0.55(-0.51)-0.56-0.38-0.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值58.68億60.09億62.74億65.49億
最低值57.76億58.09億59.63億60.89億
平均值58.23億59.10億61.19億63.05億
中位數58.13億59.15億61.13億62.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-56.80-3.85--1.800.12
營業收入81.07億71.55億64.11億57.87億57.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFYBR

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