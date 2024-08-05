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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業SQM-US的目標價調升至58.5元，幅度約6.36%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至58.5元，調升幅度6.36%。其中最高估值80元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予智利化工礦業評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀1位。

智利化工礦業今(5日)收盤價為35.21元。近5日股價下跌6.36%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SQM市場預估目標價

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