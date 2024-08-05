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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行DB-US的目標價調升至18.52元，幅度約7.07%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對德意志銀行(DB-US)提出目標價估值：中位數由17.29元上修至18.52元，調升幅度7.07%。其中最高估值24.1元，最低估值15.2元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予德意志銀行評價：積極樂觀8位、保持中立7位、保守悲觀3位。

德意志銀行今(5日)收盤價為14.38元。近5日股價下跌7.07%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股DB市場預估目標價

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