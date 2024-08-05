鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - UnitBEP-US的目標價調降至31元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)提出目標價估值：中位數由32元下修至31元，調降幅度3.13%。其中最高估值37元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Brookfield Renewable Partners LP - Unit評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Brookfield Renewable Partners LP - Unit今(5日)收盤價為24.06元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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