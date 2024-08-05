拉大與日本差距！陸上半年汽車出口年增逾三成 有望蟬聯全球最大出口國

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 15:39

‌



最新數據顯示，中國有望連兩年成為全球最大汽車出口國，日本則連兩年屈居亞軍，且跟中國差距持續擴大。中國向全球出口價格相對低廉的電動車，拉大了與日本的差距。

根據日本汽車工業協會上週三 (7 月 31 日) 公佈的數據，今年上半年日本汽車出口量比去年同期略減至 201 萬輛，中國汽車則年增 31% 至 279 萬輛，比日本多 78 萬輛，有望連兩年位居全球出口量第一。中國打算今年達到出口 500 萬輛汽車的目標。

‌



在日元貶值的背景下，日本在北美等市場的汽車出口成長 2% 至 183 萬 0675 輛，卡車出口則減少 17% 至 141 萬 371 輛，整體出口量年減 0.3%，為 201 萬 7660 輛。

中國在東南亞和歐美市場則銷售強健。根據中國汽車工業協會，純電動車和油電混合車等新能源汽車占汽車出口量的 20% 以上。由於電池材料的供應鏈穩固，中國企業能以較低價格採購車載電池，為主要銷售優勢所在。

在日本國內，中國汽車也在不斷增加。中國電動車巨頭比亞迪 6 月在日本上市第三款電動汽車「海豹」。該公司在日本電動公車市場上所佔份額也排在首位，正在日本企業起步較晚的電動汽車領域展開攻勢。

中國藉由價格低廉的電動車，開始搶奪日本一直作為大本營的東盟市場。鈴木汽車認為，在電動化不斷發展的泰國市場很難恢復市佔率，且宣佈停止在泰國的生產，Subaru 也決定關閉泰國工廠。