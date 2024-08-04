亞泥中國上半年營收年減34% 歸屬母公司淨損人民幣4.05億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-04 12:00

亞泥中國表示，上半年中國房地產主要指標仍在下降，基建端需求延滯，加之極端天氣、雨水洪澇災害多發，水泥市場需求表現持續弱勢，上半年中國全國累計水泥產量 8.5 億噸，年減 10%，降幅較前 5 月擴大 0.2 個百分點，集團重點佈局之城市市場水泥需求明顯下滑，上半年水泥跟熟料銷量同步下降。

以亞泥中國經營的兩大市場來看，長江中下游地區，上半年需求持續低迷，加上各大廠商競爭加劇，價格呈現底部震盪態勢；第二季中雖然因煤價上漲，當地水泥價格一度出現反彈，但很快就出現鬆動，先前上漲幅度全數跌回。