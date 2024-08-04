亞泥中國上半年營收年減34% 歸屬母公司淨損人民幣4.05億元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-04 12:00
亞泥 (1102-TW) 旗下亞洲水泥 (中國)(00743-HK) 發布未經審核中期業績，受到中國水泥市況不佳、出貨量價齊跌影響，亞泥中國上半年營收人民幣 26.89 億元，年減 34%、歸屬母公司淨損人民幣 4.05 億元，較去年同期轉虧。
亞泥中國表示，上半年中國房地產主要指標仍在下降，基建端需求延滯，加之極端天氣、雨水洪澇災害多發，水泥市場需求表現持續弱勢，上半年中國全國累計水泥產量 8.5 億噸，年減 10%，降幅較前 5 月擴大 0.2 個百分點，集團重點佈局之城市市場水泥需求明顯下滑，上半年水泥跟熟料銷量同步下降。
以亞泥中國經營的兩大市場來看，長江中下游地區，上半年需求持續低迷，加上各大廠商競爭加劇，價格呈現底部震盪態勢；第二季中雖然因煤價上漲，當地水泥價格一度出現反彈，但很快就出現鬆動，先前上漲幅度全數跌回。
四川地區方面，亞泥中國表示，當地水泥價格於第一季末觸底，需求恢復至正常水平 6 成左右，加上新國標執行、煤價上漲，以及錯峰執行情況較好、同業暫無明顯庫存壓力等因素，助散裝水泥價格得以維穩，但包裝水泥仍受外圍低價水泥衝擊價格回落。
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