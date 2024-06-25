〈亞泥股東會〉徐旭東：中國市場長期還是看好 推動三元發展策略

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-25 12:02

亞泥 (1102-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長徐旭東表示，雖然中國市場短期面臨供需調整的情形，但長期還是看好，除了水泥本業外，也持續推動非水泥及投資事業，打造亞泥三元發展策略。

非水泥事業方面，亞泥總經理李坤炎表示，將著重在能源、尤其是電的布局，因為用電需求越來越大，而亞泥轉投資的嘉惠電力是是最大的民營電力業者，年發電 121 萬瓩，可供 120 萬家戶電力使用。

李坤炎進一步指出，未來新能源布局除了跟氫能做更有效能的整合外，現在所謂的綠能供應不安定，因此進一步要有儲能，亞泥這塊布局一定要做有效益、有經濟價值，為股東創造合理利潤，同時支持台灣電力供應與經濟發展。