〈亞泥股東會〉徐旭東：中國市場長期還是看好 推動三元發展策略
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-25 12:02
亞泥 (1102-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長徐旭東表示，雖然中國市場短期面臨供需調整的情形，但長期還是看好，除了水泥本業外，也持續推動非水泥及投資事業，打造亞泥三元發展策略。
亞泥中國 (00743-HK) 副董事長徐旭平表示，這段時間中國水泥供給還是太大，狀況預估會持續一段時間，但水泥是國家、民生必需品，加上同業持續整併、優化產能，供給過剩情況會慢慢改善，亞泥也會將沒競爭力的產能給置換掉。
非水泥事業方面，亞泥總經理李坤炎表示，將著重在能源、尤其是電的布局，因為用電需求越來越大，而亞泥轉投資的嘉惠電力是是最大的民營電力業者，年發電 121 萬瓩，可供 120 萬家戶電力使用。
李坤炎進一步指出，未來新能源布局除了跟氫能做更有效能的整合外，現在所謂的綠能供應不安定，因此進一步要有儲能，亞泥這塊布局一定要做有效益、有經濟價值，為股東創造合理利潤，同時支持台灣電力供應與經濟發展。
此外，亞泥持有遠東集團旗下多家公司，包括遠東新、遠傳等股權，並進行策略性及財務性投資，創造穩定的獲利。以亞泥獲利結構來看，水泥及混凝土比重約 2 成、非水泥及投資利益貢獻合計達 8 成。
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