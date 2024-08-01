首開先例！元大00632R將進行反分割 可望回升至20元之上

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-01 16:19

元大投信首開先例，今 (1) 日宣布元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 將進行反分割作業，預計於 10 月 17 日召開受益人會議，決議是否進行反分割。此舉將有二大優點，首先，淨值可望回歸至市場習慣交易區間，其次，市價更貼近淨值波動，屆時，00632R 將從 3 元多回升至 20 元之上。

元大投信指出，00632R 於 2014 年 10 月與元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 同步掛牌上市，是與元大台灣 50(0050-TW) 搭配的槓桿、反向投資工具。隨台股行情變化，至 7 月 31 日，00632R 每單位淨值來到 3.49 元。經反分割後，所持有的 00632R 每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。

ETF 的分割與反分割機制，可以幫助 ETF 長期永續經營，參考國外知名案，例如：Vanguard S&P 500 ETF(VOO-US)，該 ETF 在 2013 年 10 月進行反分割後，流動性有顯著提升；反向 ETF 則有 ProShares 放空型納斯達克指數 ETF(PSQ-US)，為維持可交易性曾二度進行反分割，顯示反分割是 ETF 為達到長期運作目標，會採行的交易方式處置。

若執行反分割議案通過，00632R 將以受益人會議當日 (10 月 17 日) 收盤淨值為基準，採回到發行價 20 元以上之最小整數倍為反分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。舉例而言，當反分割倍數為 6 倍時，每單位淨值會乘以 6，而持有股數會除以 6，其他倍數亦然。

00632R 進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市 ETF 買賣價格未滿 50 元時，採 0.01 元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的 ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。