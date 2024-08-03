鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vontier Corporation(VNT-US)EPS預估下修至2.9元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vontier Corporation(VNT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.04元下修至2.9元，其中最高估值3.1元，最低估值2.83元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.1(3.15)
|3.37
|3.72
|最低值
|2.83(2.83)
|3.15
|3.44
|平均值
|2.96(2.99)
|3.27
|3.59
|中位數
|2.9(3.04)
|3.25
|3.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30.88億
|32.63億
|32.68億
|最低值
|29.22億
|30.46億
|31.60億
|平均值
|29.70億
|31.15億
|32.08億
|中位數
|29.50億
|31.02億
|31.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.37
|2.02
|2.43
|2.49
|2.42
|營業收入
|27.72億
|27.05億
|29.91億
|31.84億
|30.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Vontier Corporation(VNT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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