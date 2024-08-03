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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vontier Corporation(VNT-US)EPS預估下修至2.9元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 02:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vontier Corporation(VNT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.04元下修至2.9元，其中最高估值3.1元，最低估值2.83元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.1(3.15)3.373.72
最低值2.83(2.83)3.153.44
平均值2.96(2.99)3.273.59
中位數2.9(3.04)3.253.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值30.88億32.63億32.68億
最低值29.22億30.46億31.60億
平均值29.70億31.15億32.08億
中位數29.50億31.02億31.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.372.022.432.492.42
營業收入27.72億27.05億29.91億31.84億30.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Vontier Corporation(VNT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVNT

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