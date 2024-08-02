鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADRSMFG-US的目標價調降至14.99元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)提出目標價估值：中位數由15.56元下修至14.99元，調降幅度3.64%。其中最高估值17.31元，最低估值12.16元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR今(2日)收盤價為12.705元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲0.88%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為82.74元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MGIC 投資(MTG-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為24.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康耐視(CGNX-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為48.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為20.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇