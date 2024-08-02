search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADRSMFG-US的目標價調降至14.99元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)提出目標價估值：中位數由15.56元下修至14.99元，調降幅度3.64%。其中最高估值17.31元，最低估值12.16元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR今(2日)收盤價為12.705元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲0.88%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股SMFG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR12.53-11.01%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty