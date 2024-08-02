鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾爾特拉(ALTR-US)EPS預估下修至1.23元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾爾特拉(ALTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.23元，其中最高估值1.28元，最低估值1.18元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.28(1.49)
|1.51
|1.75
|最低值
|1.18(1.16)
|1.32
|1.49
|平均值
|1.23(1.27)
|1.4
|1.58
|中位數
|1.23(1.25)
|1.38
|1.54
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.62億
|7.33億
|7.99億
|最低值
|6.53億
|7.06億
|7.63億
|平均值
|6.55億
|7.16億
|7.77億
|中位數
|6.54億
|7.14億
|7.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|4.59億
|4.70億
|5.32億
|5.72億
|6.13億
詳細資訊請看美股內頁：
艾爾特拉(ALTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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