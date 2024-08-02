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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾爾特拉(ALTR-US)EPS預估下修至1.23元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾爾特拉(ALTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.23元，其中最高估值1.28元，最低估值1.18元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.28(1.49)1.511.75
最低值1.18(1.16)1.321.49
平均值1.23(1.27)1.41.58
中位數1.23(1.25)1.381.54

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值6.62億7.33億7.99億
最低值6.53億7.06億7.63億
平均值6.55億7.16億7.77億
中位數6.54億7.14億7.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入4.59億4.70億5.32億5.72億6.13億

詳細資訊請看美股內頁：
艾爾特拉(ALTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALTR

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