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鉅亨速報

營收速報 - 雷虎(8033)7月營收9,672萬元年增率高達48.35％

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 21:15

雷虎(8033-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣9,672萬元，年增率48.35%，月增率-11.38%。

今年1-7月累計營收為7.32億元，累計年增率27.94%。

最新價為66.6元，近5日股價下跌-3.9%，相關其 他下跌-0.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+818 張
  • 外資買賣超：+832 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 9,672萬 48% -11%
24/6 1.09億 19% 7%
24/5 1.02億 16% -27%
24/4 1.40億 93% 90%
24/3 7,348萬 -12% -18%
24/2 9,009萬 5% -24%

雷虎(8033-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精密醫療器材製造與買賣。中大型無人載具製造與買賣。無線電遙控模型飛機、車、船、直昇機及其零配件等製造與買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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