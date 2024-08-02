營收速報 - 雷虎(8033)7月營收9,672萬元年增率高達48.35％
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 21:15
今年1-7月累計營收為7.32億元，累計年增率27.94%。
最新價為66.6元，近5日股價下跌-3.9%，相關其 他下跌-0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+818 張
- 外資買賣超：+832 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|9,672萬
|48%
|-11%
|24/6
|1.09億
|19%
|7%
|24/5
|1.02億
|16%
|-27%
|24/4
|1.40億
|93%
|90%
|24/3
|7,348萬
|-12%
|-18%
|24/2
|9,009萬
|5%
|-24%
雷虎(8033-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精密醫療器材製造與買賣。中大型無人載具製造與買賣。無線電遙控模型飛機、車、船、直昇機及其零配件等製造與買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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