〈聯電法說〉Q3晶圓出貨量季增4-6% 稼動率回升至7成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-31 18:16

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (31) 日召開法說會，共同總經理王石表示，儘管終端需求並未強勁復甦，但需求已有進一步改善，看好整體稼動率將回升，法人估，聯電第三季出貨量估季增 4-6%，產能利用率達 7 成，平均售價 (ASP) 持平，毛利率維持 34-36%。

王石說，第三季在通訊和電腦領域需求增長幅度較大，將推動產能利用率提升，整體下半年來看，22/28 奈米已有多個案件完成設計定案 (Tape outs)，應用範圍涵蓋面板驅動 IC、通訊和網路等領域，預期 22/28 奈米業務將持續推動營收成長。

不過，王石坦言，由於產能擴張帶來的折舊增加及電費提高，下半年恐面臨一些獲利壓力，儘管面臨成本挑戰，但有信心能像過去在逆境中展現韌性，維持穩健獲利，並透過差異化的技術解決方案與多元製造布局的策略，協助公司客戶強化供應鏈管理。

針對折舊，財務長劉啟東補充，聯電今年折舊約增加 20%，2025 年還沒有明確數字，但預估增幅應與今年相近，會持續管控成本，並改善產能利用率，以抵銷成本增加帶來的影響。

至於 ASP，王石強調，聯電維持長期價格策略，期望透過有競爭力的價格，與客戶攜手合作，幫助客戶贏得更多的市佔率，強化製造、客戶關係等。