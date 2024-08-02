台股狂殺千點市值蒸發逾3兆元 外資賣超966億元史上最大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-02 17:11

在前一晚美股重挫、日韓股市同步大跌影響下，台股今 (2) 日遭遇黑色星期五，終場暴跌 1004.01 點，寫下史上首次單日下跌千點的紀錄，跌幅 4.43%，一舉跌破 22000 點支撐，收在 21638.09 點，成交量 5171.83 億元，周線連三黑。上市公司市值失守 70 兆元大關，降至 69 兆 438 億元，單日蒸發 3.18 兆元。

三大法人方面，外資今天大舉賣超 966.59 億元，自營商同日調節 380.14 億元，雙雙刷新法人單日賣超台股金額紀錄。

統計三大法人本周動向，同樣僅有投信持續站在買方，連續第 9 周加碼台股，本周買超金額 415.57 億元，外資連續 4 周從台股提款，本周大幅減碼 1191.67 億元，為今年來單周賣超第 3 大，自營商連續賣超台股週數上升至 10 周，本周賣超 707.46 億元，三大法人合計賣超 1483.56 億元。

PGIM 保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出，受到美國大型科技股和晶片股大跌的影響，台股本週站上季線只有一日行情，今日不只再次回落季線之下，甚至跌破 22000 點支撐，觀察本周加權指數大多在季線附近反覆測試，代表散戶動能的上市融資餘額，從 3400 億降至 3300 億，顯示市場出現逢高調節賣壓。

柯鴻旼表示，今年來至 7 月 11 日歷史高點，不論美股或台股走勢皆勢如破竹，也讓指數位置呈現乖離過大現象，美股包括 S&P500、那斯達克、費城半導體指數自 6 月起，皆高出年線一至兩成，成為乖離過大醞釀漲多拉回的可能性，直到美國總統大選出現不確定性，成為獲利了結的重要轉折，也影響同步漲多的台股走勢。

柯鴻旼進一步說明，除了台股，日韓股市也在美股回檔影響下出現急跌，特別是受日元大舉彈升的影響下，日經 225 指數週五重挫 5.73%，自 11 日高點以來也回檔 14.95%，韓國股市同期則是下跌 7.44%。

從美股財報分析，柯鴻旼說明，S&P 500 成分股目前已有超過一半的企業公布財報，獲利超越預期的比率接近 8 成，但由於市場對於期待拉高，尤其是科技族群在 AI 題材給予市場高度想像空間，若僅是小幅超越預期甚至不如預期，科技股則面臨下修壓力。不過，根據 Refinitiv 估計，第二季美股盈餘成長將達 12.1%，2024 年全年度依然有 10.6% 雙位數的強勁成長。