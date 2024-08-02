大盤暴跌？別慌！「這些族群」才是翻身關鍵！

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 16:55

台北股市今天下跌 1004 點，成交量 5170 億，是這五天來的新高量，然而整個大盤在今天的下跌有很大的成分是來自於台積電 (2330-TW)、欣興 (3037-TW)、鴻海 (2317-TW) 和廣達 (2382-TW) 這些公司都是瀕臨跌破短線低點。其實今天跌破短線的低點的最主要的因素來自於美國費城半導體昨天其實就已經跌破這一週來整理的低點。當然費城半導體跌破，這並不是一個長黑 K 棒而是有留帶一個下影線。因此這也是為何輝達（NVDA-US）在昨天遇到新聞面傳出來要面對反壟斷的一個因素的時候，反而輝達的壓回還沒有跌破短線的低點。但是大華國際證券投顧分析師張志誠認為，實際上，一家公司是否真的有達到反壟斷，那不是短線說說而已。只是市場上看到這種現象恐慌性加大，導致了台股這邊與輝達比較有關係的 AI 伺服器的大型權值股，通通股價都出現下跌。

分析師張志誠認為，其實這個大盤有這些大型的 AI 股來作跌破短線低點的時候，這是明顯的利用國際股市來進行自己本身內部籌碼清洗的好方法。畢竟這一個禮拜台北股市在昨天的上漲以前，融資其實沒什麼增加，但是融資在昨天的上漲當中反而又增加起來。這代表整個市場換手不足，融資增加且成交量萎縮，那代表的並不是所謂的大戶籌碼進場。所以今天台北股市這些大型的 AI 權值股下跌波及的時候，普遍成交量多數都增加。張志誠分析師預估，融資餘額在今天是明顯的大減，尤其當這些重量級權值股融資餘額大減過後，台股才會有可能經過這一波的下跌修正後找到另外一次低點的轉折。

而整個台北股市也不能夠看的非常悲觀，主要的因素美國道瓊指數雖然是下跌黑 K 棒，但它也還是維持在月均線與季均線之上。顯然美國的股票市場並非全部都是像費城半導或者是納斯達克科技股這樣的壓力狀況。因此在台北股市短線有可能下週會正式的出現，因為進入下一個時間轉折而產生的低點背離訊號。

胡塞武装紅海事件近期的狀況與海運巨頭調升財測的關鍵

胡塞武装自 2023 年 11 月以来持续在红海和亚丁湾发动袭击。这些袭击主要针对与以色列、美国和英国有联系的商船，但逐渐扩大到几乎所有通过该地区的商业船只。胡塞武装声称这些袭击是对以色列在加沙地带行动的回应，并表示支持巴勒斯坦人。

胡塞武装（Houthi）与哈马斯之间有着共同的支持者——伊朗。阿鲁里的被杀可能会激发胡塞武装进一步加剧对红海航运的袭击，以表达对哈马斯的声援和报复以色列及其盟友的行动。胡塞武装可能会以更加频繁和激烈的方式袭击通过红海的船只，以彰显他们的存在并传递他们对巴勒斯坦事业的支持。業內人士說，對於武裝份子而言，封鎖紅海成為他們日常工作之一，且沒有停止的跡象。

因此海運公司將會繼續因為潛在的衝突和襲擊增加保險費用，減少紅海和亞丁灣的航運，被迫繞航非洲南端好望角。紅海危機繼續影響運力供給。

對海運股的影響

1. 由於運價高漲，海運公司今年繼續大賺，就即將公布的第 2 季獲利而言，部分航商的獲利季增幅度可能近一倍。



2. 預期 SCFI 指數後續有機會再度突破 3733.4，出現台灣低價的海運股以及承攬業者的獲利高峰。投資人維持關注萬海 (2615-TW) 與陽明 (2609-TW) 的後市發展。



3. 近期海運巨頭馬士基（AMKBY-US）8 月 1 日最新表示，預期今年稅前息前折舊攤銷前獲利將為 90 億至 110 億美元，高於先前預測的 70 億至 90 億美元。這是該公司自 2 月首次發布今年獲利預測來第三次上修預測，主因馬士基持續受惠於船隻繞道避開紅海動亂而高漲的運費。



4. 海運股前段時間因為紅海動亂可能因為以哈和解而預期性運費回跌的修正，然而近期在歐線集運報價與 SCFI 指數未轉強之際，台灣美洲線運價獲利較高的萬海、陽明，反而股價在台灣加權指數跌落季線與短期所有均線的時候，呈現出股價逆勢站上月均線的狀態，萬海甚至一度把 7/8 當時的空方壓力缺口回補，大華國際張志誠分析認為若陽明下周也持續把技術面重大空方壓力缺口進行挑戰回補，則海運股巨頭馬士基的調升獲利財測，也將回擴延反映到台灣的海運股。

採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師