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鉅亨速報

營收速報 - 宏捷科(8086)7月營收4.09億元年增率高達76.38％

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 14:15

宏捷科(8086-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣4.09億元，年增率76.38%，月增率-4.04%。

今年1-7月累計營收為30.03億元，累計年增率172.75%。

最新價為105.5元，近5日股價下跌-6.72%，相關半導體類指數下跌-1.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-976 張
  • 外資買賣超：-485 張
  • 投信買賣超：-483 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 4.09億 76% -4%
24/6 4.26億 102% -2%
24/5 4.34億 120% -3%
24/4 4.47億 276% 1%
24/3 4.41億 274% 4%
24/2 4.25億 305% 1%

宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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