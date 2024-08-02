營收速報 - 宏捷科(8086)7月營收4.09億元年增率高達76.38％
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 14:15
今年1-7月累計營收為30.03億元，累計年增率172.75%。
最新價為105.5元，近5日股價下跌-6.72%，相關半導體類指數下跌-1.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-976 張
- 外資買賣超：-485 張
- 投信買賣超：-483 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|4.09億
|76%
|-4%
|24/6
|4.26億
|102%
|-2%
|24/5
|4.34億
|120%
|-3%
|24/4
|4.47億
|276%
|1%
|24/3
|4.41億
|274%
|4%
|24/2
|4.25億
|305%
|1%
宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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