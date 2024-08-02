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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.81元，預估目標價為132.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 12:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.41元下修至-0.81元，其中最高估值-0.01元，最低估值-1.05元，預估目標價為132.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.01(-0.01)4.463.84
最低值-1.05(-1.05)0.143.84
平均值-0.56(-0.5)1.83.84
中位數-0.81(-0.41)1.943.84

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,469,0002,085,0002,148,050
最低值1,230,0001,460,0002,148,050
平均值1,327,7901,695,1202,148,050
中位數1,290,0001,581,0002,148,050

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.313.613.716.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,056,0382,380,8851,872,7032,309,089

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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