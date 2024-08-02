〈焦點股〉空襲警報響 3檔含「積」量最大市值型ETF全面倒地

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-02 12:32

美股費半指數 1 日遭到空軍血洗，暴跌逾 7%，賣壓蔓延至台股，台積電今 (2) 日領跌，股價狂挫超過 4%，市值型、半導體主題型 ETF 應聲全面倒地，其中，3 檔持有台積電比重最高的 ETF 富邦科技 (0052-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 同步重摔逾 4%。

0052 是上半年台股 ETF 績效王，漲幅高達 48%，遠勝大盤 28%，7 月中旬市價登上 200 元大關後，隨即遭遇回檔修正壓力，昨天反彈一天後，今天又狂挫 4.5%，最低來到 171.5 元，為近 2 個月以來的新低，0052 目前持有台積電權重已超過 6 成，是含「積」量最大的台股 ETF。

0050 目前持有台積電比重約 54%，近半個月來也跟隨大盤、台積電回檔，今天也難逃殺機，市價下跌超過 4%，盤中最低來到 176 元，而有小 0050 之稱的 006208，今天面臨百元關卡保衛戰，盤中跌幅超過 4%，午盤前成交量能爆出 1.4 萬張。

其他市值型 ETF 如元大電子 (0053-TW)、富邦摩台 (0057-TW)、國泰台灣 5G+(00881-TW)、富邦公司治理 (00692-TW)、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 群益台 ESG 低碳 50(00923-TW)、國泰台灣領袖 50(00922-TW) 等，今天同步遭到拋售，跌幅約 3-5%。

輝達 (NVDA-US) 周四暴跌 6.67%，收盤為 109.21 美元，主要受到 Demand Progress 在內共 10 個團體致函美國司法部，要求對人工智慧巨頭輝達展開反壟斷調查。儘管第三季台股行情轉趨震盪，不過，市場法人指出，輝達將於 8 月 23 日公布財報，倘若輝達再報佳音，將有助於提振台灣半導體類股價續航演出。