行情吹響反攻號角?新月份新氣象!

永誠資產管理處 2024-08-02 09:07

7 月份國際股市走了波大修正行情，筆者認為以” 行情漲多後來到高檔位置，評價拉高後之合理修正” 為主要原因；另外也受” 美國降息預期 & 台積電法說會利多之利多出盡”、” 日本央行升息 & 日圓升值後，吸引國際資金在其餘市場抽離並轉移” 等因素影響。幾乎與現階段經濟 / 產業面影響有限，評價面及資金面之調整，若在基本面未有明顯變化，且趨勢為復甦向上之局面中，這些修正理由，大多有望透過時間來回補修正幅度。

圖為 FED Watch 顯示對於 9 月利率變化之預期，降息 1 碼之期待早已於 5、6 月份即打滿，幾乎沒有再上調空間，亦即利率調低對於風險性資產刺激之利多，雖然作為中長線利多看待，但相關預期變化早對於市場行情影響有限，如昨晚 FOMC 會議聯準會主席偏鴿之言論，雖配合行情轉折而刺激美股反彈幅度擴大，但就市場預期而言也不過就是回歸正常，因此應以” 因聯準會更加強化此利多之預期，利多出盡後之修正，有望暫告一段落” 來解讀；非屬短線應積極進場之訊號，但確實有利轉變本波行情多空方向。

再來，近幾天陸續公布財報的雲端服務商，包含科技大廠微軟，提出在 AI 以及雲端需求強勁下，2025 財年資本支出將高於今年；Meta 也預期 2025 年資本支出將較 2024 年大幅成長，這些訊息或許對於該公司本身股價激勵效果不一，但至少就 AI 晶片需求而言，能夠使市場強化 AI 浪潮下相關受惠廠商之營運展望。這就有利於前述提及” 科技股評價拉高後之合理修正波” 也暫時走一段落後結束，而這與台股連動性則更高；科技股不創高，台股指數怎麼來創高，對吧!

因此進入 8 月份後，雖不能忽視現階段急漲急跌之波段慣性，但行情在修正後，搭配未有明顯下修之整體基本面展望，確實有利走出轉折向上趨勢。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

↓精彩影片

【營建逆風續強！抗跌還是補跌，訊號出現了嗎？台大分析師教你看！】

填寫永誠資產管理處表單

【索取懶人包】抓住 AI 投資契機 讓財富搭上火箭

60 秒測試你的理財天賦有幾分？

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑