〈焦點股〉機器人題材力抗大盤逆風 羅昇連飆2根漲停
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-02 13:49
台股今 (2) 日重挫逾 900 點，不過，機器人題材概念股無懼逆風續強，佳世達 (2352-TW) 集團旗下的羅昇 (8374-TW) 連 2 日攻上漲停。
羅昇主要代理機電自動化產品，包括變頻器、伺服馬達、可程式控制器 (PLC)、人機介面 (HMI)、精密變減速機、電磁離合剎車器、聯軸器、空壓、磁性尺等產品；代理廠商包括台達電 (2308-TW)、三木 MIKI PULLEY、SHIMPO、新力 SONY、CKD 等。
羅昇近期也與母公司友通 (2397-TW) 攜手，共同以 12.5 億元取得台灣最大的捆包機業者怡進工業 TRANSPAK 70.65% 股權，強化 AI 智動化布局和提供客戶智慧包裝堆棧一站式解決方案，其中，羅昇取得怡進 39% 股權。
據了解，雖然羅昇受到中國大陸市場復甦緩慢、客戶資本支出受影響，但台灣市場開始出現回溫跡象，接單已逐漸回穩。
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